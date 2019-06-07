2019/06/07 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الفرفار_العياشي وحدهم الفلاسفة سعداء الفارابيما السعادة سؤال ! سواء بمثابة نداء يفرض الانصات له , انصات بمثابة تفكير في تضاريس مفهوم معقد ، الامر يستدعي الانفتاح على كل التصورات الفلسفية المؤطرة له داخل بنية الفكر الإسلامي ، من داخل هذه الرغبة رغبة الاستجابة للنداء نخوض هذه التجربة التأملية والفكرية.
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الإنسان ولد ليكون سعيدا، هكذا تصبح السعادة غاية وحلما إنسانيا، أنها تلك الحالة العقلية التي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الفرفار العياشي - الطريق الى السعادة ! رؤية من داخل الفكر الاسلامي .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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الإنسان ولد ليكون سعيدا، هكذا تصبح السعادة غاية وحلما إنسانيا، أنها تلك الحالة العقلية التي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الفرفار العياشي - الطريق الى السعادة ! رؤية من داخل الفكر الاسلامي .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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