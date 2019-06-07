ظريف: أمريكا غير مؤهلة للحديث عن الصواريخ الايرانية

2019/06/07 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أکد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف علی أن اميركا التي انتهكت القرار 2231 وتصدر الأسلحة لقتل اليمنيين ليست في وضع يؤهلها للحديث عن الصواريخ الايرانية.

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