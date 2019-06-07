2019/06/07 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، عن استعداد بلاده لمشاركة خبرتها، بما فيها تلك المتعلقة بتكنولوجيا “5G” مع الدول الشريكة معها، مشددا على أن بكين ستبقى داعما قويا للعولمة الاقتصادية.وجاء ذلك خلال مشاركة الرئيس الصيني في جلسة حوار عقدت في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وقال شي متحدثا إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكين: مستعدون لتقاسم تكنولوجيا “5G”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكين: مستعدون لتقاسم تكنولوجيا “5G”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).