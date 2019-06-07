2019/06/07 | 19:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نجم يهدد “ثلاثي الهجوم” ليفربول) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
ذكرت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي، قدم عرضا قيمته 80 مليون يورو لضم ثاني هدافي الدوري الفرن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نجم يهدد “ثلاثي الهجوم” ليفربول) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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