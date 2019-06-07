نجم يهدد “ثلاثي الهجوم” ليفربول

2019/06/07 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي، قدم عرضا قيمته 80 مليون يورو لضم ثاني هدافي الدوري الفرن...

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