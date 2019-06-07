2019/06/07 | 19:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعتقال متهم بجرائم خطف وابتزاز غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، من اعتقال متهم بعمليات خطف وابتزاز، في قضاء القائم غربي محا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعتقال متهم بجرائم خطف وابتزاز غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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