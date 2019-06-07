اعتقال متهم بجرائم خطف وابتزاز غربي الانبار

2019/06/07 | 19:50

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بغداد:سومر نيوز

تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، من اعتقال متهم بعمليات خطف وابتزاز، في قضاء القائم غربي محا...

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