الجوية والطلبة اول المتأهلين الى المربع الذهبي في كأس العراق

2019/06/07 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تأهل فريقا القوة الجوية والطلبة الى دور نصف النهائي لبطولة كأس العراق، بعد ان تجاوزا عقبة فريقي النفط ونفط ميسان في اياب ربع النهائي.

ففي المباراة الاولى تمكن الصقور من حسم النتيجة عبر هدفي النيجيري سولومون وليامز وحمادي أحمد، ليتأهل القوة الجوية بهذا الفوز، بعد ان انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.وفي المباراة الثاني خطف الانيق بطاقة التاهل الى نصف النهائي، بعد ان انتهت المباراة بالتعادل السلبي، مستغلاً نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.وفي الدور ذاته تأهل الكهرباء الى نصف النهائي، بعد ان تغلب على الحدود بركلات الترجيح ٤-٣.انتهى

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