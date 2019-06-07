خطيب جامع ابو حنيفة يدين استمرار حرائق الحنطة ويطالب بمحاسبة المقصرين

2019/06/07 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أدان خطيب جامع ابو حنيفة الشيخ عبد الستار عبد الجبار

استمرار حرائق المحاصيل الزراعية في مختلف محافظات العراق”.

وقال الشيخ خلال خطبة اليوم بجامع ابو حنيفة التي حضرها

“النور نيوز” إن استمرار حرائق المحاصيل الزراعية يهدد الأمن الغذائي في البلاد، مشيراً إلى

أنه” من المضحك المبكي حينما يعزو البعض اسباب الحرائق إلى شرارة جائت من

سوريا لتحرق مزارع ومحاصيل العراق”.

وأضاف أن استمرار الحرائق هو بفعل فاعل بحسب التحقيقات داعياً الأجهزة

الأمنية لبذل مزيدا من الجهود لحماية اقتصاد وأمن البلاد”.

وبشأن ملف الكهرباء خلال الصيف طالب الشيخ الحكومة بمحاسبة الوزاراة

المقصرة مشيراً إلى أنه” من واجب وزارة الكهرباء توفير الطاقة ومن واجب وزارة

النفط توفير الوقود لأصحاب المولدات وعلى الحكومة تشخيص الخلل ومعالجته”.

كما وجه الشيخ رسالة خلال الخطبة للتدريسيين في الامتحانات النهائية بالقول” ادعو الاساتذة ان يقدرو وضع الطلبة وان تكون الأسئلة بمستوى الدراسة في البلد وليس من أجل تعجيز الطالب، داعياً الطلبة إلى الاجتهاد والمذاكرة لكي يكون لهم دور في بناء البلد ونهضته”.

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