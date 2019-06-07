اعتقال احد عناصر “ديوان الجند” لدى داعش في سامراء

2019/06/07 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ صلاح الدين

اعلنت

قوات الشرطة الاتحادية، الجمعة، عن اعتقال احد عناصر “ديوان الجند” في سامراء.

وقالت

القيادة في بيان تلقى” النور نيوز” نسخة منه ان “قوة من اللواء الثالث

عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، اعتقلت مطلوبا ينتمي الى مايسمى ديوان الجند الداعشي

في منطقة الحويش بقضاء سامراء”.

واضافت انه “تم تسليمه الى الجهات المختصة اصوليا”.

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