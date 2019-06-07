ناسا تفتح باب السياحة الى الفضاء.. هذه تكلفة الليلة الواحدة

2019/06/07 | 19:55

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بغداد اليوم _ متابعة

كشفت تقارير صحفية أميركية أن وكالة الفضاء "ناسا" ستفتح باب السياحة إلى الفضاء بع...





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