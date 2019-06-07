مناورة في بحر الصين كادت تسبب بتصادم امريكي روسي

2019/06/07 | 19:56

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(المستقلة)..



اتهم الأسطول الروسي في المحيط الهادي ، الجمعة، سفينة حربية أميركية بأنها كادت أن تتسبب في تصادم مع سفينة عسكرية روسية في بحر الصين الشرقي بسبب مناورة خطيرة على حد وصفها.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن البحرية الروسية قولها إن السفينة تشانسلورزفيل التي تحمل صواريخ موجهة اقتربت لمسافة 50 مترا فقط من المدمرة الروسية أدميرال فينوغرادوف.

وتابعت “المدمرة الروسية في أعقاب الخطر، اضطرت إلى اتخاذ إجراء طارئ لتجنب الصدام”.

ولا يعرف بعد ما إذن كان الحادث خلف أضرارا مادية في إحدى السفينتين.

المصدر: سكاي نيوز

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