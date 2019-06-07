2019/06/07 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس قال حساب “صالح محمد العراقي” الذي يتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، أن الأخير قرر عدم حضور صلاة الجمعة مع أتباعه مستقبلا لأسباب عدة من بينها أنه يتم تصويره من دون رضاه.وقال “صالح العراقي” في منشور على فيسبوك “بسبب بعض الافعال اللامسؤولة التي يظن البعض انها مثال الحب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأسباب عدة بينها تصويره بدون رضاه..



الصدر يقرر عدم حضور صلاة الجمعة مستقبلا وكالة خطوة برس.

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