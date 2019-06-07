145 الف سائح يفدون كردستان اول يومين من عيد الفطر

2019/06/07 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة السياحة في اقليم كردستان، عن وصول اكثر من 145 الف سائح الى الاقليم خلال اليومين الاول والثاني من ايام عيد الفطر، مبينة أن

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