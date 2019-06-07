تونس تفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي

2019/06/07 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فازت تونس بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي ولمدة عامين، عقب فرز الأصوات في انتخابات المجلس وحصولها على 191 صوتا.وضمت قائمة الدول المرشحة لعضوية المجلس إضافة إلى تونس كلا من “النيجر، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، وغواتيمالا، وفيتنام، ورومانيا، وإستونيا”.وأعلن وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، أن بلاده حصلت على الدعم العربي والأفريقي اللازم، […]

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