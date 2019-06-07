الصدر يستهجن افعال اتباعه بصلاة الجمعة ويقرر عدم حضورها

2019/06/07 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهجن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر افعال اتباعه بصلاة الجمعة وقرر عدم حضورها .

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