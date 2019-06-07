القائم باعمال السفارة الامريكية يشارك العراقيين إحتفالاتهم بعيد الفطر المبارك

2019/06/07 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن مشاركته العراقيين باحتفالات عيد الفطر المبارك زار القائم باعمال السفارة الامريكية في بغداد جوي هود، اليوم الجمعة، مطعم ومقهى عيون بغداد في حي الكرادة ببغداد مقدماً تهانيه بعيد مبارك لجميع العراقيين.

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