الأنواء الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة الاسبوع المقبل .

2019/06/07 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، ان تشهد البلاد الاسبوع المقبل ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة الموسمية، خاصة في شهر حزيران الحالي".

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