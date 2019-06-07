مصور يوثق ظاهرة غريبة شكلتها طائرة قطرية

2019/06/07 | 20:08

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(المستقلة)..استطاع مصور ألماني توثيق لقطات مذهلة، كونتها طائرة قطرية خلال تحليقها، تمثلت برسم ألوان قوس قزح أثناء طيرانها.

وأوضحت “القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية” أن الظاهرة الضوئية النادرة، تحدث عندما تتشكل طبقة عادية مخروطية قرب الشمس عبر زاوية خاصة، حيث يمكن أن تعكس الضوء المنبعث من أشعتها، ما يخلق تأثير قوس قزح ملون.

وتنتج ظاهرة قوس قزح أو ما يسمى بقوس المطر عن تحلل ضوء الشمس الأبيض بسبب انكساره خلال قطرات المطر إلى ألوان الطيف السبعة مجتمعة على شكل قوس نصف دائري.

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