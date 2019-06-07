2019/06/07 | 20:17

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وساطة إثيوبية لحل الأزمة وموسكو تعارض التدخل الأجنبي

اجرى رئيس وزراء اثيوبيا آبي أحمد مباحثات مع طرفي الصراع في

السودان ضمن مهمة وساطة لخفض حدة التوتر بينهما.

وفي سياق متصل، أكدت موسكو معارضتها التدخل الأجنبي في النزاع

السياسي الداخلي السوداني على لسان نائب وزير خارجيتها ميخائيل

بوغدانوف الذي قال إن موسكو على اتصال مع جميع القوى في السودان

ودعا الى استعادة النظام ومحاربة المتطرفين والمحرضين الذين لا

يرغبون في استقرار السودان.نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام

للأمم المتحدة فرحان حق أعلن أن الأمم المتحدة تعمل خلف الكواليس مع

الاتحاد الأفريقي على إنعاش الحوار بين الأطراف المتنازعين مجدداً

دعم الأمم المتحدة لإنشاء سلطة انتقالية مدنية.

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