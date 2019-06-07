2019/06/07 | 20:17

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تحالف البناء : لا صحـة لاستقالـة عبد المهدي من رئاسة الحكومـة

الجمعة

07

حزيران

2019 :

07:55 pm

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اكد تحالف البناء عدم صحة الإنباء المتداولة بشأن استقالة رئيس

الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه .النائب عن التحالف من كتلة صادقون عبد الأمير الدبي أشار الى انه لا

صحة للانباء التي تناولتها بعض المصادر الصحفية عن نية رئيس الوزراء

عادل عبد المهدي تقديم استقالته من رئاسة الحكومة الحالية.وكانت صحيفة

العربي الجديد ، نقلت عن مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء عزم الأخير

تقديم استقالته الى مجلس النواب بسبب ذلك لعجزه عن إكمال كابينته

الوزارية.

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