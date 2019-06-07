الحلبوسي يلتقي بن زايد في الامارات

2019/06/07 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الاماراتية.وذكر بيان صادر عن مكتب البرلمان،اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى في عاصمة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة"،ضيفاً الى انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق والإمارات العربية المتحدة، وعددٍ من القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة".

ولفت البيان الى ان الطرقان تتطرقوا خلال اللقاء، "إلى آليات تطوير العلاقات البرلمانية، وأهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية ‫بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، والعمل لتحقيق الاستقرار للمنطقة في ظلِّ التحديات والأزمات التي تشهدها".انتهى/س

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