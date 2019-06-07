ارتفاع الحرارة وتساقط للأمطار خلال اليومين المقبلين

2019/06/07 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، تساقط زخات مطر مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.وذكرت الهيئة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان"طقس يوم غد السبت، سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة ولا تغير في الحرارة"، لافتة الى ان الطقش في الشمال سيكون غائم جزئياً وأحياناً غائم مع ترجيحات لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة ولا تغير في الحرارة وفي الجنوب صحواً ولا تغير في الحرارة".

وأضافت، ان"طقس الأحد المقبل سيكون في الوسط غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الغربية منها خلال الليل تكون رعدية احيانا ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً وفي الشمال غائم جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا ودرجات الحرارة ترتفع وفي الجنوب صحواً ولا تغير في درجات الحرارة".انتهى/س

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