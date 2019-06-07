نفط ميسان يو دع بطولة الكأس بالتعادل مع الطلبة

2019/06/07 | 20:20

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..



ودع نادي نفط ميسان الجمعة بطولة الكأس بعد تعادله السلبي مع نادي الطلبة في المباراة التي جرت،اليوم، على ارض ملعب الشعب الدولي وبقيادة الحكم الدولي واثق محمد.

وادى نفط ميسان مباراة جيدة حيث استطاع أن يسيطر على مجريات اللعب،ولاسيما في الشوط الثاني، وكاد ان يحسم المباراة لصالحه لولا يقظة حارس مرمى الطلبة الذي انقذ فريقه من خسارة ثقيلة.

بالمقابل لعب الطلبة بهدف الحصول على التعادل الذي نقله الى مبارة نصف النهائي حيث يتواجه مع فريق الكهرباء.

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