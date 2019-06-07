“ناسا” تفتح أبوابها أمام السياحة في الفضاء

2019/06/07 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ منوعات

كشفت

تقارير صحفية أميركية أن وكالة الفضاء “ناسا” ستفتح باب السياحة إلى الفضاء

بعد عام واحد فقط، وتحديدا في وقت مبكر من العام 2020.

ونشرت

صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، اليوم الجمعة، تقريرا حول نية “ناسا”

الإعلان عن سماحها للمواطنين بالسفر في رحلات سياحية إلى محطة الفضاء الدولية.

وتنهي

بتلك الطريقة “ناسا” الحظر المفروض منذ فترة طويلة على السياح للسفر إلى

المحطة الفضائية الدولية.

وأوضحت

“واشنطن بوست” أن “التكاليف والترتيبات الخاصة بالطواقم الجوية التي

ستتوجه إلى المحطة الفضائية الدولية ستتكفل بها شركتي (بوينغ) و(سبيس إكس)، وهما من

سيكونان مختصتين بتنظيم الرحلات السياحية إلى الفضاء”.

وقالت

“ناسا” إنها ستتقاضى فقط “مقابل الغذاء والتخزين والاتصالات إلى المحطة

الفضاء، والتي ستبلغ نحو 35 ألف دولار أميركي في الليلة الواحدة”.

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