2019/06/07 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ الانبار

أعلنت

مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على متهم بعمليات خطف وابتزاز، في

قضاء القائم غربي محافظة الانبار.

وذكرت

مديرية الاستخبارات، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مفارز

المديرية في الفرقة ٨ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٣٠، وعلى إثر معلومات استخبارية

دقيقة، تمكنت القبض على أحد المتهمين بجرائم الخطف والابتزاز”.

وأضاف

البيان، أن “عملية القبض على المتهم تمت بعد إيقاعه بكمين محكم نصب له في منطقة

البو حردان في قضاء القائم بمحافظة الانبار”.

وأشار

إلى أن “المتهم سلم إلى الجهات المختصة ليحال إلى القضاء وفق احكام المادة

٤٢٣”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بعمليات خطف وابتزاز في القائم غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بعمليات خطف وابتزاز في القائم غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).