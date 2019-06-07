2019/06/07 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قال

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا ستحاول مساعدة الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على استئناف المحادثات، في محاولة

لتحقيق تقدم في خلافهما بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي.

جاء

ذلك في حديث بوتين خلال منتدى اقتصادي عقد في سان بطرسبرغ.

وأجرى

بوتين أول محادثات مباشرة مع كيم جونغ أون في أبريل/ نيسان، وقال بعدها إن الضمانات

الأمنية الأمريكية ليست كافية على الأرجح لإقناع كوريا الشمالية بإنهاء برنامجها النووي.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

13

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يسعى لمساعدة ترامب وكيم جونغ أون على استئناف المحادثات بينهما) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يسعى لمساعدة ترامب وكيم جونغ أون على استئناف المحادثات بينهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).