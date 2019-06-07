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ناسا ستفتح محطة الفضاء الدولية أمام السياح اعتباراً من 2020


ناسا ستفتح محطة الفضاء الدولية أمام السياح اعتباراً من 2020
2019/06/07 | 20:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بما يصل إلى مهمتين قصيرتين

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