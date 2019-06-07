الاستخبارات العسكرية والحشد تحرران مختطفًا في بيجي بعد اختطافه من تلعفر

2019/06/07 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حررت الاستخبارات العسكرية والحشد الشعبي, الجمعة, مختطفًا في بيجي بعد اختطافه من تلعفر في محافظة نينوى .وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تابعه موقع الحشد الشعبي انه" بعملية نوعية اتسمت بدقة المعلومة الاستخبارية وملاحقة الجناة، تمكنت قوة مشتركة من مديرية الاستخبارات العسكرية واللواء السادس في الحشد الشعبي من تحرير أحد المواطنين المختطفين قرب منطقة ...

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