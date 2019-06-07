الدفاع المدني تصدر توجيهاتها بسبب ارتفاع درجة الحرارة

2019/06/07 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، عددا من التوجيهات الخاصة بدرجات الحرارة في فصل الصيف بالتزامن مع ارتفاعها المتوقع خلال الايام المقبلة.وقالت المديرية في بيان تلقته /المعلومة/، انه وبسبب أزدياد درجات الحرارة خلال الايام المقبلة التي من المتوقع لها أن ترتفع مابين (47 إلى 50) درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو […]

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