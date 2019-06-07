نشر اسماءها! امريكا تعاقب اليوم 39 شرطة بتروكيمياويات ايرانية ترجمة خولة الموسوي

2019/06/07 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة ضد إيران، حيث تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة قطاع البتروكيماويات الإيراني، من خلال استهداف 39 شركة بتروكيماويات تابعة لإيران إضافة لوكلاء لها في دول أجنبية.والشركات هي شركة أروند للبتروكيماويات شركة بندر إمام أبنيرو للبتروكيماويات شركة بندر إمام بصباران للبتروكيماويات شركة بندر إمام فرافاريش للبتروكيماويات شركة بندر الإمام خرزمي …

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