الديوانية تنفي وجود تحركات مشبوهة في صحراء الشنافية

2019/06/07 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، اليوم الجمعة، الشائعات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن وجود تحركات مشبوهة في صحراء الشنافية.



واصفة تلك الأخبار بانها عارية عن الصحة تماما".وقالت القيادة في بيان ورد الى وكالة كل العراق الاخبارية [اين] " نسخة منه انه "ردا على الشائعات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام من وجود تحركات مشبوهة في صحراء الشنافية تود قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشآت ان توضح لأهالي الديوانية بأنه لاصحة لمثل هذه الاخبار العارية عن الصحة تماما في ظل التنسيق العالي والمشترك بين مركز الشنافية وسرية الشرطة الاتحادية المتواجدة هناك إضافة إلى فوج شرطة النفط".



وأضافت ان قوة مشتركة من مركز شرطة الشنافية وقوات سوات كانت قد أجرت جولة استطلاعية على حدود الشنافية وحتى الخط الاستراتيحي للنفط ولم تلاحظ أية حالات تثير الشك".

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