اعتقال عنصر بـ

2019/06/07 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات الشرطة الاتحادية، الجمعة، عن اعتقال احد عناصر "ديوان الجند" في سامراء.

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