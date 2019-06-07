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اعتقال عنصر بـ"ديوان الجند" في سامراء


اعتقال عنصر بـ
2019/06/07 | 20:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت قوات الشرطة الاتحادية، الجمعة، عن اعتقال احد عناصر "ديوان الجند" في سامراء.

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