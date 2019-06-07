القبض على متهم بجرائم خطف وابتزاز غربي الانبار

2019/06/07 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ،الجمعة، القبض على متهم بعمليات خطف وابتزاز، في قضاء القائم غربي محافظة الانبار.

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