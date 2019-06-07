2019/06/07 | 20:48

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بالصور _ احتراق الاف الدوانم من القمح في ناحية ربيعة

الجمعة

07

حزيران

2019 :

08:29 pm

23

احتراق الاف الدوانم من القمح في ناحية ربيعة في محافظة نينوى مع حرق

سيارة إطفاء وآله زراعية يعود لحد المزارعين أثنى إخماد الحريق

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