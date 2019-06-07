حميد علي زاده - السودان: الثورة المضادة تنتقل إلى الهجوم

2019/06/07 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_علي_زاده فريد ويستون وحميد علي زاده شكلت الثورة السودانية مصدر إلهام للعمال والنساء والشباب في جميع أنحاء العالم.وقد أبانت النساء على وجه الخصوص عن إمكانات ثورية هائلة.خرج كل من هو تقدمي في المجتمع السوداني لكي يظهر للعالم أنه من الممكن تغيير المجتمع، لكن هناك أيضا جانب مظلم، وها هو قد أطل الآن برأسه القبيح وبأكثر الطرق وحشية.لماذا يحدث هذا؟منذ يوم الاثنين، غمرت وسائل التواصل الاجتما......

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