جريس الهامس - مملكة ماوية العربية بدمشق رقم - 2 - على جدار الثورة السورية رقم - 213

2019/06/07 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس مملكة ماوية العربية بدمشق - 2 على جدار الثورة السورية رقم - 213يقول المؤرخ الروماني الشهير " روفينوس " نقلاً عن معلمه ( أوسيبيوس القيساري-) من بلدة قيسارية في فلسطين مايلي :( أشعلت ماوية ملكة القبائل العربية نار حرب شعواء بدمشق وفلسطين , ومنطقة الثغور العربية ,, خرّبت فيها القلاع , وإجتاحت المدن والقرى والأرياف ...لقد أضعفت في هذا القتال الدائم القوات الرومانية ..وأهلكت الكثير منها وأرغمت ا......

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