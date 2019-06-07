2019/06/07 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم مديرية المرور العامة الرائد فادي عماد ان خطة العيد ستكون مرنة مع وجود امني مكثف.وقال عماد في حديث خاص مع “العهد ” واطلعت عليه وكالة صدى , ان طريق المطار سيفتتح خلال الأيام المقبلة.واضاف لن تكون هناك أي كتلة في بغداد منتصف العام الجاري.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة:لن تكون هناك أي كتلة في بغداد منتصف العام الجاري وكالة صدى الاعلام للانباء.

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