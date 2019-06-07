2019/06/07 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتهائه من إجراءات وصولها وختم جواز سفرها، أقدم موظف في مطار الكويت الدولي على اغتصاب فيلبينية، بعدما أجبرها على مرافقته في سيارته، حيث واقعها بالإكراه، ثم أعادها إلى المطار مرة أخرى.وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “الراي” نقلاً عن مصدر مطلع، فإن مواطنًا كويتيًا أحضر عاملته المنزلية إلى أحد مخافر الشرطة، لتسجيل شكوى، بأنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موظف في مطار الكويت يغتصب فيلبينية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظف في مطار الكويت يغتصب فيلبينية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظف في مطار الكويت يغتصب فيلبينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).