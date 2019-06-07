نائبة: حرائق ديالى فعل اجرامي هدفه ضرب مصادر رزق المزارعين

2019/06/07 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اكدت النائبة عن محافظة ديالى، غيداء كمبش، الجمعة، إن مسلسل الحرائق في ديالى فعل اجرامي مقصود يحمل دلالات كثيرة اهمها محاولة ضرب مصادر رزق المزارعين".

وذكرت كمبش في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "حرق حقول الحنطة في ديالى هدفه خلق انتكاسة في قطاع يستقطب 60% من الايادي العاملة في المحافظة".واضافت، ان "حرائق الحنطة هي استهداف مباشر للامن الغذائي العراقي ما يتطلب وقفة موحدة لكل الدوائر الامنية والسلطات الحكومية في حماية قوت الشعب من النيران المفتعلة وكشف خفايا مايحدث لاننا نؤمن بانه مبرمج وتنفذه ايادي تمتلك امكانيات كبيرة".انتهى

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