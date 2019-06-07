2019/06/07 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الشباب يعلن موعد اكمال ملعب الحبيبة بسعة 30 الف متفرج

بغداد اليوم- متابعة

يبدو أن أزمة نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، ستتخذ منحنى أكثر اشتعالًا بعد وصول تهديدات إلى ناجيلا تريندادي، الفتاة التي اتهمت النجم البرازيلي باغتصابها.

وذهب نيمار بالأمس إلى مركز شرطة ريو دي جانيرو للإدلاء بأقو

بغداد اليوم

اقصى فريق الطلبة بكرة القدم اليوم الجمعة، فريق نفط ميسان من دور الثمانية ببطولة كأس العراق بعد الخروج بنتيجة التعادل السلبي من لقاء الاياب والتعادل في الذهاب 1-1، فيما تأهل الجوية بعد الفوز في الاياب اليوم ايضا 2- صفر بهدفي المحترف ولي

بغداد اليوم- خاص

أوعز وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اليوم الجمعة، لفتح تحقيق حول تورط احد موظفي الوزارة بصفقة فساد بعد مناشدة من قبل صحفي رياضي للوزير.

وقال مدير اعلام الوزارة موفق عبد الوهاب في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "وبعد ان وصلت ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الشباب يعلن موعد اكمال ملعب الحبيبة بسعة 30 الف متفرج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الشباب يعلن موعد اكمال ملعب الحبيبة بسعة 30 الف متفرج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).