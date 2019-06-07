2019/06/07 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يسعى ليونيل ميسي نجم منتخب الارجنتين ونادي برشلونة الإسباني لتعويض إخفاقاته مع منتخب بلاده، وذلك بالحصول على بطولة “كوبا أمريكا” التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 حزيران الجاري وحتى السابع من تموز المقبل.وفشل ليونيل ميسي في قيادة منتخب الارجنتين لحصد الالقاب على مدار مسيرته في ملاعب كرة القدم.وخسر ليونيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسي يسعى لإنقاذ سمعته في كوبا أمريكا وكالة خطوة برس.

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