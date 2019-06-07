2019/06/07 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال تحالف لجماعات المعارضة الرئيسية في السودان ومحتجون اليوم الجمعة إنهم منفتحون على وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي بينهم وبين الحكام العسكريين للبلاد وفق شروط معينة.ومن بين مطالب المعارضة أن يتحمل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مسؤولية فض اعتصام يوم الاثنين أسفر عن سقوط قتلى وإجراء تحقيق دولي في الواقعة وإطلاق سراح السجناء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعارضة السودانية تضع شروطا لقبول وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي وكالة خطوة برس.

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