2019/06/07 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال سيرغي تشيميزوف رئيس مجلس ادارة مجمع روستيك الصناعي العسكري الروسي الجمعة، إن تسليم نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي من نوع اس-400 لتركيا سيبدأ “في غضون شهرين”.وأوضح في مقابلة مع قناة ان تي في، على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، “كل شيء يسير بشكل منظم، أعتقد أننا سنبدأ في غضون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشركة الروسية المصنعة: تسليم تركيا نظام اس-400 يبدأ في غضون شهرين وكالة خطوة برس.

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