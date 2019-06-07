الصحة توجه ارشادات للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة

2019/06/07 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اصدر

قسم للإعلام والتوعية الصحية في وزارة الصحة، ارشادات للمواطنين لمساعدتهم في تخطي

درجات الحرارة العالية والية التعامل معها.

1-البعد

عن التعرض المباشر للشمس:

في الأيام

ذات درجات الحرارة العالية من الأفضل أن تظل في المنزل ولا تخرج إلى الشارع ولكن إن

كان لابد من الخروج يجب أن تتجنب التعرض المباشر للشمس من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة

4 مساءً.

أما

بالنسبة للأطفال يجب أن يظل الأطفال في الاماكن الباردة بعيدًا عن الحرارة مهما كان

السبب وعدم خروجهم في هذا الوقت أبدًا.

عليك

إرتداء النظارات الشمسية ووضع واقي الشمس من الأشياء الضرورية إذا اضطررت للخروج في

درجات الحرارة العالية فهي تقلل من التأثير الضار للحرارة والشمس على العينين والبشرة

لذلك تأكد من استخدام أحد واقيات الشمس القوية وارتداء نظارات الشمس.

2-ارتداء

الملابس الخفيفة البسيطة:

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