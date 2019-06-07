2019/06/07 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، القبض على احد المطلوبين بجريمة سبايكر بمنطقة الراشدية شمال العاصمة بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة صدى، ان “قوة من اللواء 42 الفرقة الحادية عشر، تمكنت من القاء القبض على احد المطلوبين بجريمة سبايكر في سيطرة الاقواس ضمن قاطع الراشدية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على احد المطلوبين بجريمة سبايكر شمالي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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