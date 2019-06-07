2019/06/07 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة التراخيص باتحاد الكرة: اندية الميناء و النجف سددت ديون اللاعبين المحترفين قبل انتهاء المدة التي حددها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم

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