2019/06/07 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة في تاريخه .. العراق يسير رحلات برية مع أرمينيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/07 | 21:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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