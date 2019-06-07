الصحة العراقية تصدر تعليمات للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة

2019/06/07 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر قسم الإعلام والتوعية الصحية في وزارة الصحة العراقية، ارشادات للمواطنين لمساعدتهم في تخطي درجات الحرارة العالية والية التعامل معها....

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