الأمم المتحدة تقترح نشر بعثة لمراقبة الانتهاكات في السودان

2019/06/07 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقترحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نشر بعثة مراقبة في السودان، للنظر في الانتهاكات التي ارتكبت منذ الثالث من يونيو الجاري.وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، إن المفوضية “تنسق للحصول على موافقة الحكومة، لتتمكن من نشر البعثة، التي ستسعى إلى التواصل مع السلطات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، في أقرب فرصة”.ودعا كولفيل السلطات […]

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