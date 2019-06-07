2019/06/07 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يمكن للصور ومقاطع الفيديو في محادثات واتساب أن تحتل مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف الذكي.وللتغلب على هذه المشكلة يمكن الاستعانة بمصادر تخزين خارجية لتخزين محادثات واتساب، وللمساعدة على إخلاء بعض الذاكرة المتاحة على الهاتف.ويمكن معرفة المحادثات -التي تحتل مساحة كبيرة من الذاكرة- عن طريق الدخول على إعدادات الواتساب ومنها إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحل لامتلاء ذاكرة الهاتف بسبب الواتساب وكالة خطوة برس.

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