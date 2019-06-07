2019/06/07 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن الرئيس الاوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي قد يكون ممثلا جيدا، لكن نجاحه في أداء دور الرئيس في مسلسل تلفزيوني لا يعني أنه يملك صفات رئيس دولة.وقال الرئيس الروسي خلال أعمال منتدى سان بطرسبورغ ردا على سؤال عن عدم اتصاله بالرئيس الأوكراني الجديد لتهنئته “لا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوتين : أن يكون زيلينسكي ممثلا جيدا لا يعني أنه سيكون رئيسا جيدا وكالة خطوة برس.

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